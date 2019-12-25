Активисту сломали руку при задержании во Всеволожске

Мужчина отметил, что обратится с жалобой на полицейских в различные инстанции.

Активисту по имени Тимофей Тимонов, который протестовал против вырубки деревьев во всеволожском парке, во время задержания повредили руку. Об этом сообщило издание "ЗакС.ру" со ссылкой на "МБХ медиа".

Конфликт завязался после того, как активист снял на камеру дискуссию местных жителей о недопустимости застройки зеленой зоны. По словам Тимонова, снимали все. Затем подошел сотрудник полиции не по форме, не представился и отметил, что Тимонов находится на строительной площадке. Площадка, по словам Тимонова, находилась в ста метрах. Активист сообщил полицейскому, что сейчас постоит и уйдет. Тот в свою очередь спросил, отказывается ли он покидать территорию и, не разъясняя причин, не предупредив о применении силы, дал команду группе задержания.

Накинулись и повалили. Я пытался спасти телефон, выключил видео и пытался его кому-то передать, чтобы его не разбили рассказал Тимонов.

Боль в руке активист почувствовал сразу. В отделении вызывать скорую отказались, однако фельдшер все же приехала, но причин для беспокойства не увидела и ограничилась бинтовой повязкой на локоть. Тимонов просидел в отделении всю ночь без еды и воды. На следующий день отпустили с протоколом по статье 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Боль в руке не исчезла: Тимонов решил обратиться в травмпункт, где ему поставили диагноз "закрытый перелом венечного отростка левой локтевой кости со смещением отломков".

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