Активисты высадят деревья на площади Восстания

Для высадки выбрали клены Globosum.

Петербургское общественное движение "Центральный район за комфортную среду обитания" объявило о сборе денежных средств для высадки трех кленов на Площади восстания. Одобрение от городской администрации уже получено, сообщили активисты на ВК-странице объединения.

Для высадки выбрали клены Globosum. Их разместят в пустых приствольных кругах со стороны гостиницы "Октябрьская", предварительно заменив грунт.

Стоимость, которую пытаются собрать активисты – 114 тыс. рублей. Из них 99 тыс. уйдут на покупку деревьев, 5 тыс. – на доставку, 11 тыс. – на землю.

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Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания" / ВКонтакте