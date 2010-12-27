Активисты собрали 3,7 тыс. подписей в защиту Муринского парка

Бумаги с подписями передали в Смольный.

Жители Калининского района Петербурга продолжают протестовать против строительства спортивного объекта "Нова Арена" на территории Муринского парка. На данный момент они собрали 3,7 тысячи подписей и не собираются останавливаться на достигнутом. 2 июля подписи передали в Смольный. Об этом на своей ВК-странице сообщила "Зелёная коалиция Петербурга".

Компания ООО "Анна Нова" планирует на территории парка арену на участке в 1,8 гектара. Активисты просят сохранить деревья, детские площадки и места для занятия спортом и перенести капитальное строительство в другое место.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что новый парк в Приморском районе откроется в 2021 году.

Фото: Википедия