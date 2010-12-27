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В прудах реки Новой несколько суток не убирают тушки мертвых уток
Сегодня, 15:59
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Alena_Zinovieva
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В прудах реки Новой несколько суток не убирают тушки мертвых уток

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Некоторые птицы уже успели разложиться до костей.

В двух прудах реки Новой, расположенных между улицей Стойкости и проспектом Народного ополчения, петербуржцы обнаружили тела 15 мертвых уток. По словам местных жителей, тушки валяются в воде уже несколько суток, некоторые даже дольше. Среди свежих трупов находятся и скелеты птиц. Убирать падаль никто не собирается. Об этом сообщают активисты движения "Красивый Петербург".

Градозащитники обратились в управление Ветеринарии, где их перенаправили в комитет по благоустройству. Позвонив туда, активисты узнали, что комитет занимается сбором тушек только с газонов. Из воды их достает комитет по природопользованию. В конечном итоге чиновники передали дело подрядчикам и пообещали, что они соберут тушки.

Ранее в ветслужбе Петербурга рассказали, что делать с трупами мертвых уток.

Фото: ВКонтакте / Красимир Врански

Теги: мертвые утки в спб , река новая
Категории: Новости СПб Лента новостей

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