Активисты движения "Зелёное будущее" ищут свалки шин в Выборге

Организаторы просят помочь с вывозом покрышек на переработку с 29 июня по 31 июля. Они для самых проблемных зон готовы выделить грузовик, перчатки и угощения.

Активисты движения "Зелёное будущее" просят помочь с поиском свалок покрышек на территории города Выборга. Их интересуют места, где есть более 10 оставленных шин на природных территориях : лесопарки, парки, берега водоемов, пустыри и поля.

После его окончания в планах собрать и отвезти покрышки на переработку в Петербург. Для этого нужно сначала оценить объем и расположение, посчитать, сколько нужно денег и ресурсов на это, поискать спонсоров и вывезти. Любая компания, которой не все равно, может оплатить транспорт. Стоимость - около 5-7 тысяч рублей газель на 100-130 покрышек. рассказала Piter.TV организатор "Чистых игр" Карина Ивченко

Об итогах акции в 2018 году в Выборге:

В прошлом году акция "Охота на колеса" в Выборге проходила на стадионе за Сорвальским кладбищем. По ее итогам выборжцы отправили на переработку 117 покрышек из леса, погрузили в машину и отправили на переработку в Мурино, где их превратили в резиновую крошку. сообщила она

Все это проходит в рамках экоквест "Охота на колеса". Участники картографируют свалки покрышек, помогают с вывозом на переработку и получают баллы, призы.

Для участия надо собрать команду своего населенного пункта, выбрать капитана и зарегистрироваться здесь : cleangames.ru/events/kolesaquest4. Далее надо картографировать свалки покрышек (с 7 по 28 июня). Фотографии с геометками нужно разместить на стене группы с тегом #kolesa_quest. Подробнее vk.cc/8Cj5BR.

Организаторы просят помочь с вывозом покрышек на переработку с 29 июня по 31 июля. Они для самых проблемных зон готовы выделить грузовик, перчатки и угощения.

Напомним, что "Охота на колеса" — это экологический проект, цель которого ликвидировать свалки покрышек на природе. Первая акция прошла осенью 2017 года, волонтеры в Петербурге и поблизости собрали 2,5 тыс. покрышек. Вторая игра прошла летом 2018 года: участники собрали 4 тысячи шин на территории Петербурга и Ленобласти. Организаторы проекта: общественная организация "Чистые Игры".