Активисты считают, что удар по Крымскому мосту "санкционировал" Вашингтон.

Активисты НОД (Национально-освободительного движения России) проводят антизападный митинг у американского посольства. Местом проведения акции протеста выбрана площадь Донецкой народной республики в Москве. Журналисты "РИА Новостей" рассказали о том, что активисты скандируют лозунги, которые призывают президента Белого дома Джо Байдена уйти в отставку, "пойти вон из СССР" руководителей НАТО. По мнению участников движения, именно Вашингтон провоцирует мировую ядерную войну. Они требуют вывести силы Североатлантического военного альянса с территории постсоветского пространства.

Удар по Крымскому мосту был заказан ЦРУ США один из плакатов акции

В списке других лозунгов активистов СМИ увидели такие как: "Киев - русский город", "Украина - это Россия", "Байден доведет США до ядерного гриба". Также протестующие вывели на центр площади аниматора в костюме игрушечной ракеты "Сармат". Один из персонажей в костюме Дядюшки Сэма вывел на поводке свинью, разукрашенную в цвета украинского национального флага.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости