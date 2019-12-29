Активистам удалось согласовать марш памяти Немцова в Петербурге

Мероприятие пройдет 29 февраля.

Марш памяти Бориса Немцова, который петербургские власти трижды отказывались согласовывать, все-таки состоится. Как сообщил на своей странице "ВКонтакте" депутат Борис Вишневский 27 февраля, мероприятие согласовали с городской администрацией силами оппозиционных депутатов города и других членов оргкомитета шествия.

Марш пройдет 29 февраля от станции метро "Горьковская" до Троицкой площади и завершится траурной акцией у Соловецкого камня. Начнется шествие в полдень.

Фото: группа памяти Бориса Немцова / "ВКонтакте"