В Петербурге отказались согласовать марш Немцова

Смольный не опознали аббревиатуру "РФ" и не поняли, кто осуществляет репрессии.

Во вторник, 25 февраля, стало известно о том, что в Петербурге отказались согласовать марш памяти Бориса Немцова. Копию документа опубликовал в своём Twitter-аккаунте член оргкомитета мероприятия Денис Михайлов.

Комитет по законности и правопорядку Петербурга сочли неясным аббревиатуру "РФ" и не поняли, кто осуществляет репрессии. Отмечается, что в Смольном всё же предложили провести марш — но в Удельном парке.

Напомним, что организаторы планировали провести шествие 29 февраля и предложили девять возможных маршрутов.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге суд по делу "Сети"* перенесли на два часа.

Фото:ВКонтакте / группа памяти Бориса Немцова