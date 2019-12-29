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В Петербурге отказались согласовать марш Немцова
Сегодня, 17:13
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге отказались согласовать марш Немцова

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Смольный не опознали аббревиатуру "РФ" и не поняли, кто осуществляет репрессии.

Во вторник, 25 февраля, стало известно о том, что в Петербурге отказались согласовать марш памяти Бориса Немцова. Копию документа опубликовал в своём Twitter-аккаунте член оргкомитета мероприятия Денис Михайлов.

Комитет по законности и правопорядку Петербурга сочли неясным аббревиатуру "РФ" и не поняли, кто осуществляет репрессии. Отмечается, что в Смольном всё же предложили провести марш — но в Удельном парке.

Напомним, что организаторы планировали провести шествие 29 февраля и предложили девять возможных маршрутов.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге суд по делу "Сети"* перенесли на два часа.

Фото:ВКонтакте / группа памяти Бориса Немцова

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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