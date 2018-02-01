Актеры трилогии "Назад в будущее" встретились онлайн

Всех вместе "собрал" актер Джош Гад.

Голливудский актер Джош Гад организовал встречу в формате онлайн-конференции для исполнителей основных ролей в фантастической трилогии "Назад в будущее". Запись встречи опубликована на YouTube.

Джош Гад подключал актеров поочередно и для каждого становилось сюрпризом, что он участвует в большой видеоконференции. Первым к разговору подключился Кристофер Ллойд, который сыграл доктора, следом присоединился Майкл Дж. Фокс (Марти Макфлай).

Также в конференции приняли участие Клара Клэйтон (жена доктора из XIX века), режиссер Роберт Земекис, Лиа Томпсон (мама Марти), Элизабет Шу (подруга Марти) и сценарист Боб Гэйл. Героям свои вопросы задавали другие кинематографисты.

Премьера мультфильма "Викинг Вик" состоится онлайн 12 мая.

Видео: YouTube / Josh Gad