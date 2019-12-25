Актерам Мариинского театра продлили контракты только на два месяца

Изначально контракты должны были оформлять на 1-2 года.

Актерам Мариинского театра продлили контракты только на 2 месяца, хотя изначально планировали на 1-2 года. Об этом "Невским Новостям" сообщил источник в театре.

Артисты подписали контракты и отправили руководству, но позже их вызвали и попросили подписать документы уже с новыми условиями – всего на два месяца.

Мотивы такого решения не известны. Артисты боятся остаться без работы к зиме, в театре данную ситуацию комментировать отказались.

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Фото: ВК/ Мариинский театр