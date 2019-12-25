Актер Степан Девонин: "Петербург нежно люблю, когда-то работал в Александринском театре"

Актер нового сериала "Семья" телеканала ТНТ никогда не проводит параллели между кино и реальной жизнью.

На ТНТ 11 апреля в 20:00 стартует новый сериал – комедия-альманах "Семья", героями которого станут члены одной большой семьи в разных поколениях. Всего в сериале 20 серий, и каждая из них поделена на четыре сюжетные линии, сходящиеся в одной точке. Героями новелл "Семьи" стали бабушки и дедушки, их дети и внуки. Кто-то из героев давно счастлив в браке и занимается воспитанием, другие только готовятся стать родителями, а некоторые до сих пор живут в отчем доме. Одну из главных ролей в новом проекте ТНТ сыграл актёр из Смоленска Степан Девонин.

Расскажите, когда вы получили предложение сняться в сериале "Семья", и чем вас привлекла история?

Предложение сниматься в этом сериале я получил два года назад. Летом и осенью мы снимали первый сезон. История привлекла меня тем, что она простая, интересная, и – самое главное – хорошо написанная.

У сериала жизнерадостный, беспроблемный юмор. Как думаете, не делает ли это сериал слишком слащавым, или же в наше время нам всем, наоборот, прописан именно такой тип юмора?

Слащавым точно не делает, потому что добрый и простой юмор – это вовсе не слащавость, между этими терминами нельзя ставить знак равенства. Такой юмор, который можно оценить всей семьей, всегда будет интересен зрителям. С нашим сериалом можно отдохнуть глазами, отдохнуть головой. На мой взгляд, это важно.

Есть ли в сериале "Семья" какие-либо сюжетные пересечения с вашей жизнью, напоминают ли вам персонажи сериала кого-то из близких?

Честно говоря, я об этом не думал. Вообще я такие параллели с кино и жизнью никогда не провожу, не занимает меня это занятие.

Как думаете, почему сериал назвали именно "Семья" – таким общим словом?

Насколько я знаю, продюсеры долго думали над названием и решили остановиться на простом и лаконичном слове.

Как вы думаете, как зритель воспримет сериал? Что ему откликнется, какие вопросы он себе самому задаст во время просмотра?

Хотелось бы, чтобы сериал зрителям понравился. Наш сериал поднимает вопросы общения друг с другом, отношений внутри семьи, вопросы взаимопонимания и терпения. Например, мой персонаж Вадим порой просто невыносим, иногда ведет себя как сволочь – я с таким никогда бы не ужился. Иногда он делает жутко идиотические поступки по отношению к другим. Но семья его любит и терпит. Вот этому учит сериал – любить и принимать людей такими, какие они есть.

Чем вам запомнились съемки в сериале "Семья"? Какой-то яркий эпизод, диалог с со съемочной площадки?

Мы много хохотали, когда снимали первый сезон. Постоянно ржали! А в целом съемки кино – это просто работа. Сейчас мы уже снимаем второй сезон, он тоже будет в формате альманаха. Мечтаем, чтобы все получилось.

Как думаете, декорацией для какого фильма или сериала мог бы стать город Смоленск или ваше родное село? В каждом месте есть что-то уникальное, а чем уникальна ваша малая родина?

Смоленск – прекрасный город, в нем есть, что посмотреть. А само село – обычная деревня на 10 домов, ничего потрясающего в ней нет. Вряд ли я выбрал бы эту локацию для съемок. Как и поселок Верхнеднепровский, в котором я родился – там, к сожалению, нет ничего, за что глаз мог бы зацепиться.

Доводилось ли вам приезжать в Петербург на съемки? Что вам нравится в нашем городе?

Я нежно люблю Петербург, когда-то работал в Александринском театре. В Петербурге у меня куча друзей, знакомых. Под Питером мы снимали фильм "Сердце мира" Наташи Мещаниновой: жили в Петербурге, работали на окраине, в лесу, лесном домике, где жил мой герой. В Петербурге мне всё нравится, прекрасный город.

Смотрите сериал "Семья" с 11 апреля в 20:00 на ТНТ.

"Москва действительно слезам не верит, её ритм выдерживают не все": Зоя Бербер – о переезде из Перми

Фото: пресс-служба ТНТ