По словам актера, новая часть будет сильно отличаться от предыдущих.

Актер Райан Рейнольдс рассказал о работе над "Дэдпулом 3". Парой слов о предстоящей киноленте он обмолвился на премьере "Дэдпул 2" в Пекине. Об этом сообщает передаёт Variety.

По словам актера, новая часть будет сильно отличаться от предыдущих, потому что съёмочная команда будет "смотреть в совершенно другом направлении". Дата премьеры третьей части пока не разглашаются.

Стоит отметить, что в Китае только сейчас посмотрели вторую часть о герое комиксов, так как изначально фильм не получил прокатное удостоверение из-за многочисленных сцен насилия. Напомним, что кино о Дэдпуле предназначены для взрослой аудитории.

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Фото:кинопоиск