Актер Кирилл Козаков рассказал, как изменил имидж для съемок в сериале "Этерна"

Кирилл Козаков сыграет в фантастическом сериале "Этерна" роль Энниоля.

Актер Кирилл Козаков рассказал Piter.TV, как он изменил свой образ для съемок фантастического сериала "Этерна", которые проходили на "Ленфильме" в январе. Козаков показал новую прическу и объяснил, как выбирали грим для съемок.

Это очень интересно, когда мы искали образ, были разные варианты. Мы с продюсерами, гримерами, костюмерами пытались найти характер моего персонажа, чтобы за ним стояла какая-то история. Он алхимик по своей природе, алхимики, на наш взгляд, работают с разными химическими элементами, он работает до такой степени, что у него руки из грязи и золота, такое было решение. Кирилл Козаков, исполнитель роли Энниоля

Российский сериал по романам Веры Камши "Отблески Этерны" снимают с начала 2021 года. Сцены сериала будут сняты в Петербурге, Москве и Европе, если позволит эпидемиологическая ситуация. Продюсеры планируют снять 5 сезонов по 10 серий, в этом году завершатся съемки первого сезона.

Фото и видео: Piter.TV