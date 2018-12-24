Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса в фильме "Энола Холмс"

Съемки картины начнутся уже этим летом.

Британский актер Генри Кавилл, известный по роли Супермена, сыграет Шерлока Холмса в новом фильме "Энола Холмс". Об этом пишет портал Empire.

Картина будет снята по мотивам детективных романов американской писательницы Нэнси Спрингер "Тайны Энолы Холмс". Фильм расскажет о приключениях младшей сестры знаменитых Шерлока и Майкрофта Холмсов. Она проявляет интерес к расследованиям, а также недюжинный талант.

Роль главной героини фильма досталась британо-американской актрисе и модели Милли Бобби Браун. Мать девушки сыграет британская актриса Хелена Бонем Картер. Съемки фильма начнутся уже этим летом.

Ранее мы писали, что в сети опубликован первый трейлер новых "Ангелов Чарли".

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures