Актер Анар Халилов — о сложностях на съемках сериала "Этерна"

Актер Анар Халилов рассказал Piter.TV, с какими сложностями столкнулся на съемках фантастического сериала "Этерна", которые проходили на "Ленфильме". По словам актера, роль наследного принца Альдо Ракана потребовала серьезной физической подготовки.

В сценах фехтования я понял, что мне физически тяжело, хотя я занимался в цирковой студии, занимался акробатикой в Щукинском училище, но у меня подкашивались ноги, я как бы еще бодр, но нога уже не выдерживала. Самое важное было распределиться, потому что нужно было репетировать, делать сальто и фляки, этому распределению физическому я научился на этой сцене.

Анар Халилов, исполнитель роли Альдо Ракана