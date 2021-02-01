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Актер Анар Халилов — о сложностях на съемках сериала "Этерна"

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Мы побывали на съемочной площадке фантастического сериала "Этерна" и узнали, как актеры готовились к съемкам.

Актер Анар Халилов рассказал Piter.TV, с какими сложностями столкнулся на съемках фантастического сериала "Этерна", которые проходили на "Ленфильме". По словам актера, роль наследного принца Альдо Ракана потребовала серьезной физической подготовки. 

В сценах фехтования я понял, что мне физически тяжело, хотя я занимался в цирковой студии, занимался акробатикой в Щукинском училище, но у меня подкашивались ноги, я как бы еще бодр, но нога уже не выдерживала. Самое важное было распределиться, потому что нужно было репетировать, делать сальто и фляки, этому распределению физическому я научился на этой сцене.

Анар Халилов, исполнитель роли Альдо Ракана

Сериал по романам Веры Камши "Отблески Этерны" снимают с начала 2021 года. Продюсеры планируют снять 5 сезонов по 10 серий, в этом году завершат съемки первого сезона. 

Фото и видео: Piter.TV

Теги: анар халилов, ленфильм, сериалы россия, этерна
Категории: Интервью, Лента новостей, Новости СПб,

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