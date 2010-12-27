Аксёнова переизбрали главой Крыма на второй срок

Сергея Аксенова переизбрали главой Крыма на пять лет. Об этом сообщило РИА Новости.
За пять лет наш полуостров, образно говоря, "врос" в Россию, как растение врастает в родную почву.
Сергей Аксенов
Аксенов заявил, что республика Крым должны стать комфортным, передовым и процветающим регионом России. Во время присяги он дал клятву соблюдать Конституцию страны, законы Крыма, приказы президента и правительства, а также уважать права и свободы людей.
Аксенов второй раз стал главой Крыма. Согласно законодательству, один человек не может замещать данную должность более двух сроков подряд.
Накануне все главы городов и районов Крыма сложили свои полномочия.
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