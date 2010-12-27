Аксёнова переизбрали главой Крыма на второй срок

Согласно законодательству, один человек не может замещать данную должность более двух сроков подряд.

Сергея Аксенова переизбрали главой Крыма на пять лет. Об этом сообщило РИА Новости.

За пять лет наш полуостров, образно говоря, "врос" в Россию, как растение врастает в родную почву. Сергей Аксенов

Аксенов заявил, что республика Крым должны стать комфортным, передовым и процветающим регионом России. Во время присяги он дал клятву соблюдать Конституцию страны, законы Крыма, приказы президента и правительства, а также уважать права и свободы людей.

Аксенов второй раз стал главой Крыма. Согласно законодательству, один человек не может замещать данную должность более двух сроков подряд.