Первый компонент вакцины чиновнику ввели в конце января.

Сергей Аксенов привился вторым компонентом вакцины "Спутник V". Об этом глава Крыма написал на собственной странице в социальной сети "Вконтакте". По данным чиновника, прививка втором компонентом препарата "Гам-КОВИД-Вак" прошло в кабинете Симферопольской городской больницы под номером семь.

Сегодня привился вторым компонентом вакцины, а не витаминами, как думают некоторые. Чувствую себя хорошо и рекомендую сделать прививку всем Сергей Аксенов, глава Крыма

Чиновник напомнил, что первый компонент вакцины ему ввели 23 января. По мнению Аксенова, массовая вакцинация для региона является залогом успешного курортного сезона. В настоящее время полуостров получил 15 тысяч вакцин от коронавируса. В течение месяца российский регион получит еще 80 тысяч доз "Спутник V".

Фото: Вконтакте/Сергей Аксенов

