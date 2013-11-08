Аксёнов не исключил снятия ограничений в Крыму к марту

Масочный режим на полуострове продолжит действовать до конца 2021 года.

Глава Крыма Сергей Аксёнов не исключил снятия ограничений в Крыму к 1 марта, если эпидемиологическая обстановка продолжит улучшаться. Заявление он сделал на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Если у нас динамика такая будет, мы к 1 марта откроем сферы деятельности остальные. Сергей Аксёнов, глава Крыма

Он отметил, что среди них — предприятия, организовывающие досуг.

При этом, заявил Аксёнов, масочный режим на полуострове продолжит действовать до конца 2021 года.

Ранее Аксенов пообещал жестко пресекать провокации в Крыму.

Видео: VK / Сергей Аксенов