  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:02
65
matveyvn
Код вставки плеера

Аксёнов не исключил снятия ограничений в Крыму к марту

0 0

Масочный режим на полуострове продолжит действовать до конца 2021 года.

Глава Крыма Сергей Аксёнов не исключил снятия ограничений в Крыму к 1 марта, если эпидемиологическая обстановка продолжит улучшаться. Заявление он сделал на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Если у нас динамика такая будет, мы к 1 марта откроем сферы деятельности остальные.

Сергей Аксёнов, глава Крыма

Он отметил, что среди них — предприятия, организовывающие досуг.

При этом, заявил Аксёнов, масочный режим на полуострове продолжит действовать до конца 2021 года.

Ранее Аксенов пообещал жестко пресекать провокации в Крыму.

Видео: VK / Сергей Аксенов

Теги: аксенов, коронавирусные ограничения, крым
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии