Аксёнов не исключил снятия ограничений в Крыму к марту

Глава Крыма Сергей Аксёнов не исключил снятия ограничений в Крыму к 1 марта, если эпидемиологическая обстановка продолжит улучшаться. Заявление он сделал на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Если у нас динамика такая будет, мы к 1 марта откроем сферы деятельности остальные.
Сергей Аксёнов, глава Крыма
Он отметил, что среди них — предприятия, организовывающие досуг.
При этом, заявил Аксёнов, масочный режим на полуострове продолжит действовать до конца 2021 года.
Ранее Аксенов пообещал жестко пресекать провокации в Крыму.
Видео: VK / Сергей Аксенов
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