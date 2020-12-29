Глава Крыма считает организаторов несогласованных акций агентами иностранных спецслужб.

Сергей Аксенов пообещал жестко пресекать провокации в Крыму. Чиновник выступил с обращением к местным жителям с призывом не участвовать в несогласованных акциях протеста 23 января. Ранее спикер уже говорил о том, что мероприятия направлены на привлечение к ним несовершеннолетних участников. Такое поведение со стороны организаторов глава полуострова считает подлым. Он уверен, что нарушители действуют в интересах иностранных спецслужб.

Для всех провокаторов, жуликов, иностранных агентов хочу сказать, что правоохранительные органы будут очень жестко действовать в части наведения порядка на территории Крыма. Они будут четко пресекать, принимать меры административного характера, в отдельных случаях - уголовного в отношении тех, кто не понимает Сергей Аксенов, глава Крыма

Глава региона напомнил, что в настоящее время на полуострове действует режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. В связи с этим проведение массовых мероприятий запрещено.

Глава Крыма привился от коронавируса вакциной "Спутник".

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