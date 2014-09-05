Акинфеев будет работать экспертом на Евро-2020

Экс-вратарь сборной России будет обсуждать выступление команды на турнире.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил в своем Instagram-аккаунте о работе экспертом во время чемпионата Европы по футболу.

35-летний опубликовал видео, на котором он соглашается стать экспертом программы "Коммент.Шоу", выпуски которой выходят на канале в YouTube. Акинфеев будет обсуждать выступление сборной России на Евро-2020 и делиться своим мнением со зрителями. Кроме него, экспертами "Коммент.Шоу" выступят главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий и наставник "Ростова" Валерий Карпин.

Игорь Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год. В составе национальной команды вратарь стал бронзовым призером Евро-2008. На его счету 111 матчей и 95 пропущенных голов.

Ранее Путин оценил форму сборной Украины по футболу на Евро-2020.

Видео: Instagram / Игорь Акинфеев | Igor Akinfeev