Акция в поддержку спецоперации на Украине прошла у Медного всадника в Петербурге

На Сенатской площади подняли флаги России, ДНР и ЛНР.

Накануне в самом центре Петербурга состоялась акция в поддержку спецоперации на Украине. Более 100 горожан собрались у Медного всадника, чтобы показать жителям ДНР и ЛНР, а также российским солдатам свою поддержку в борьбе с украинскими нацистами.

На Сенатской площади подняли флаги России, ДНР и ЛНР. Участники акции говорили о зверствах киевских властей, украинских нацистских батальонах и погибших за 8 лет гражданского противостояния на Украине жителей двух республик.

Также 2 марта в Петербурге состоялась очередная антивоенная акция, в ходе которой задержали 286 человек.

Фото: ru.wikipedia.org