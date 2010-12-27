Акция в поддержку сестер Хачатурян прошла в центре Петербурга

Действия активистов могли привести к их аресту.

Акция "Мост сестер" прошла 14 декабря в Петербурге. Об этом рассказала активистка Леля Нордик в Facebook.

На Мало-Конюшенный мост в поддержку сестер Хачатурян, а также против домашнего насилия вышли 40 человек. Участники планировали повязать ленточки и вешать замки с надписью "Свободу сестрам Хачатурян" на мосту. Подобные действия были запрещены полицией. Все пришлось перевязать на специальную конструкцию для молодоженов. После этого на мосту начались пикеты.

Такая же акция прошла в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Тольятти, Ростове-на-Дону и Мурманске.

Мы рассказали, что в субботу в Северной столице состоялся "День бойкота метро".

Фото: tai_smoke / Instagram, Леля Нордик / Facebook.