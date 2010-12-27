Активисты устроили на Невском перформанс против войны в Сирии

Участники движения изобразили убитых сирийских граждан.

Петербургские активисты движения "Узники России" провели в воскресенье, 22 апреля, акцию против войн в Сирии.

Активисты легли на землю на Невском проспекте и облились красной краской, изображая кровь. На листах бумаги они изобразили флаг Сирии. Сами они решили показать жертв войны. Рядом с ними седел еще один активист в маске Путина и дубинкой, на которой было написано "смерть".

То что устроил в Сирии Путин, это вопиющий случай, это бессмысленная война, это жертвы среди мирного населения и самое главное что это делает Россия. Мы как здравомыслящие граждане против этой войны и против убийств мирных людей Активисты движения "Узники России"

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что ВИЧ-положительный активист испробовал предложение Петра Толстого излечиться боярышником и корой дуба.

Фото: ВКонтакте / Георгий Марков