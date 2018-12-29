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Ночью в Гатчине ограбили "Связной"
Сегодня, 12:13
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Alena_Zinovieva

Ночью в Гатчине ограбили "Связной"

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Сумма ущерба составила 246 тысяч рублей.

В среду, 16 января, в полицию обратился управляющий магазина "Связной" и заявил об ограблении. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам мужчины, около 05:50 в павильоне на Соборной улице в Гатчине сработала сигнализация. На место происшествия прибыл наряд частного охранного предприятия, однако никого уже не застал.

Утром выяснилось, что из салона сотовой связи пропали два iPhone 8, четыре смартфона Huawei, а также планшет той же марки. Общая сумма ущерба составила около 246 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полиция ищет грабителей.

Ранее мы писали, что в Петербурге угнали Jaguar за 3,2 млн рублей.

Фото: pixabay.com

Теги: кража смартфонов, ограбление салона сотовой связи, ограбление связного
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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