В Петербурге угнали Jaguar за 3,2 млн рублей

Особой приметой угнанной иномарки является наклейка с мордой ягуара.

В среду, 16 января, в полицию Красносельского района обратилась 42-летняя женщина и заявила об угоне автомобиля Jaguar XE красного цвета. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Петербурженка рассказала, что оставила машину на неохраняемой территории, возле дома №78 по Ленинскому проспекту. Авто было угнано в период с 11 утра 15 января до 9:05 16 января.

Известно, что иномарка принадлежит супругу заявительницы, мореку дальнего плавания, который сейчас находится в рейсе. Пострадавшая управляла транспортным средством по доверенности.

Особой приметой угнанного автомобиля является наклейка с мордой ягуара, которая находится справа внизу под крышкой багажника. Общая сумма ущерба составила 3,2 млн рублей.

В настоящий момент полиция разыскивает похитителей дорогой машины.

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Фото: pixabay.com