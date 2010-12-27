Авиакомпания Air Malta возобновляет рейсы из Петербурга на Мальту

Прямые полеты из Пулково на Мальту не осуществлялись с 2014 года.

Перевозчик Мальты Air Malta запускает прямое авиасообщение с Северной столицей. Об этом сообщает пресс-служба "Воздушные Ворота Северной Столицы".

Первый самолет из Пулково вылетел сегодня, 29 марта, в 03.55. Длина полета составила 4 часа 5 минут. Сообщается, что рейсы из Петербурга на Мальту будут осуществляться дважды в неделю, со среды на четверг и с субботы на воскресенье, в ночное время суток.

О том, что авиакомпания Air Malta возобновит прямое авиасообщение с Петербургом, стало известно в конце 2017 года. Это связано с предстоящим Чемпионатом мира по футболу, который пройдет на территории России.

Регулярного авиасообщения между Петербургом и европейским островным государством не было с октября 2014 года.

Фото: Piter.TV