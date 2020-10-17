Агротехнический период продлили в Петербурге до середины ноября

Дата окончания агротехнического периода зависит от погодных условий

Смольный перенёс сроки окончания агротехнического периода на 15 ноября. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Напомним, что в ходе агротехнического периода возможно проведение земляных работ, работ по благоустройству. Кроме того, в это время возможно поддерживать надлежащее техническое состояние дорог регионального значения. Как правило он действует с апреля по октябрь.

Дата окончания агротехнического периода зависит от погодных условий, прежде всего, от тёплого климата и грунта, позволяющих вести перечисленные выше работы. В этом году начало сентября выдалось тёплым, поэтому сроки решили сдвинуть.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный не собирается убирать паркоматы по московскому примеру.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга