Смольный не собирается убирать паркоматы по московскому примеру

Власти Петербурга не собираются убирать паркоматы с городских улиц по примеру столичных коллег. Об этом заявил директор СПб ГКУ "Городской центр управления парковками" Михаил Курдяев в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Руководитель отметил, что в Северной столице на данный момент установлено 354 паркомата. Тем не менее, есть и более удобный способ оплаты парковок, добавил Курдяев.
Говорить о том, что паркоматы себя лучше рекомендовали, чем остальные способы оплаты, не приходится. Потому что, как уже неоднократно мы обращали внимание, самый удобный способ оплаты – это приложение.
Михаил Курдяев, директор СПб ГКУ "Городской центр управления парковками"
При этом собеседник телеканала подчеркнул, что, несмотря на явное преимущество приложения, паркоматы по-прежнему востребованы у городских автомобилистов. Они особенно нужны тем водителям, которые приезжают в город лишь изредка и не видят смысла в установке приложения.
Ранее стала известна причина возникновения сбоев в работе платной парковки в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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