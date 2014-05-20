Смольный не собирается убирать паркоматы по московскому примеру

Несмотря на явное преимущество приложения, паркоматы по-прежнему востребованы у городских автомобилистов.

Власти Петербурга не собираются убирать паркоматы с городских улиц по примеру столичных коллег. Об этом заявил директор СПб ГКУ "Городской центр управления парковками" Михаил Курдяев в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Руководитель отметил, что в Северной столице на данный момент установлено 354 паркомата. Тем не менее, есть и более удобный способ оплаты парковок, добавил Курдяев.

Говорить о том, что паркоматы себя лучше рекомендовали, чем остальные способы оплаты, не приходится. Потому что, как уже неоднократно мы обращали внимание, самый удобный способ оплаты – это приложение. Михаил Курдяев, директор СПб ГКУ "Городской центр управления парковками"

При этом собеседник телеканала подчеркнул, что, несмотря на явное преимущество приложения, паркоматы по-прежнему востребованы у городских автомобилистов. Они особенно нужны тем водителям, которые приезжают в город лишь изредка и не видят смысла в установке приложения.

Ранее стала известна причина возникновения сбоев в работе платной парковки в Петербурге.

Фото: Piter.TV