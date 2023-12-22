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Агроном Тихонова рассказала, какой чай стоит пить
Сегодня, 9:51
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Агроном Тихонова рассказала, какой чай стоит пить

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Она подчеркнула, что разница между зеленым и черным чаем небольшая.

Ученый-агроном Елизавета Тихонова рассказала, какой чай стоит пить. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, любое растительное сырье заваривается и превращается в настой только при температуре 95-100 градусов. Она подчеркнула, что разница между зеленым и черным чаем небольшая. Отмечается, что чай, собранный из верхушечных почек, стоит дороже, но обладает стимулирующим действием. Тихонова заявила, что такой напиток полезнее, чем из нижних листьев.

Ранее в "Руспродсоюзе" рассказали, куда отправили импортные яйца.

Фото: Pixabay.com

Теги: агроном, мнение эксперта, чай
Категории: Лента новостей, Новости России,

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