Агроном Тихонова рассказала, какой чай стоит пить

Она подчеркнула, что разница между зеленым и черным чаем небольшая.

Ученый-агроном Елизавета Тихонова рассказала, какой чай стоит пить. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, любое растительное сырье заваривается и превращается в настой только при температуре 95-100 градусов. Она подчеркнула, что разница между зеленым и черным чаем небольшая. Отмечается, что чай, собранный из верхушечных почек, стоит дороже, но обладает стимулирующим действием. Тихонова заявила, что такой напиток полезнее, чем из нижних листьев.

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