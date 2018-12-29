Агрессивный мужчина устроил стрельбу в центре Пушкина

Горожанин стрелял из травмата, находясь в иномарке.

Вечером 13 января жителей Пушкина напугал молодой человек, который открыл стрельбу во дворе дома №39 по Оранжерейной улице. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Очевидцы рассказали, что 31-летний мужчина сидел в припаркованном Land Cruiser и стрелял из травматического пистолета МР-79−9ТМ "Макарыч". Никто из людей не пострадал.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали хулигана. Выясняются причины, которые заставили мужчину открыть огонь. Неадеквата могут привлечь к административной ответственности.

Ранее мы писали, что на проспекте Энтузиастов петербуржец стрелял в соседа по коммуналке.

Фото: Piter.TV