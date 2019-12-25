Агент Рами рассказал о конфликте игрока с "Сочи"

В нынешнем сезоне РПЛ защитник не провел ни одного матча за клуб.

Рубен Хавьер Косо Руиз, агент защитника "Сочи" Адиля Рами, в интервью агентству Sport24 прокомментировал слухи о нежелании игрока выступать за клуб в связи с невыплатой зарплаты.

Клуб ничего не заплатил Рами, теперь у "Сочи" будут проблемы. Проблемы с ФИФА и с игроками, которые находятся в такой же ситуации. Будет ли он за них играть? Нет, если они ему не платят. Рубен Хавьер Косо Руиз, футбольный агент

Напомним, Адиль Рами перешел в "Сочи" из турецкого "Фенербахче" в феврале 2020 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник еще ни разу не выходил на поле из-за травмы колена.

Ранее Адиль Рами рассказал, что в Сочи не сдерживают распространение коронавируса.

Фото: VK / @pfcsochi