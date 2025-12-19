Гурцкая: "Зенит" пустил пыль в глаза, рассказывая о продаже Жерсона за 27 млн евро

Бразилец покинул сине-бело-голубых и перешел в "Крузейро".

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказал сомнение о сумме трансфера полузащитника Жерсона из "Зенита" в "Крузейро". Об этом он заявил в новом выпуске YouTube-шоу "Это футбол, брат!".

На прошлой неделе, 10 января, сине-бело-голубые объявили об уходе 28-летнего бразильца. По данным СМИ, сумма трансфера составила 27 млн евро. Также "Зенит" получит 3 млн евро в виде бонусов. Гурцкая считает, что реальная сумма трансфера Жерсона оценивается в 10 млн евро, поскольку у "Крузейро" не могло быть крупной суммы для такого перехода.

"Зенит2 пошел по своему пути: по бумаге всем пустить пыль в глаза, что продали Жерсона за 27 млн. Тимур Гурцкая, футбольный агент

Напомним, Жерсон перешел в "Зенит" летом 2025 года. Полузащитник провел в составе сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах и забил два гола.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" близок к трансферу полузащитника Джона.

Фото: Piter.tv