Агаларов: эвакуационные выходы "Крокуса" работали после теракта

По его словам, в попытке спастись люди натыкались на закрытые двери, которые были предназначены для персонала.

Эвакуационные выходы "Крокус Сити Холла" работали после теракта. Об этом заявил сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development, Эмин Агаларов в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, в попытке спастись люди натыкались на закрытые двери, которые были предназначены для персонала. Агаларов подчеркнул, что они не хотели бежать обратно в фойе, потому что там тоже были выстрелы. Он добавил, что примерно шесть тысяче человек смогли покинуть здание.

Ранее мы сообщали, что полиция установила машину террористов благодаря видео из горящего "Крокуса".

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