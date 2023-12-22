Агаларов: эвакуационные выходы "Крокуса" работали после теракта

Эвакуационные выходы "Крокус Сити Холла" работали после теракта. Об этом заявил сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development, Эмин Агаларов в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, в попытке спастись люди натыкались на закрытые двери, которые были предназначены для персонала. Агаларов подчеркнул, что они не хотели бежать обратно в фойе, потому что там тоже были выстрелы. Он добавил, что примерно шесть тысяче человек смогли покинуть здание.
Ранее мы сообщали, что полиция установила машину террористов благодаря видео из горящего "Крокуса".
Видео: Одноклассники / Вести Live
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