Аэропорт в Шанхае закрыли для всеобщей проверки на коронавирусную инфекцию

Лабораторию организуют на подземной парковке.

Аэропорт Прудон в Шанхае закрыли для всеобщей проверки на коронавирусную инфекцию. Об этом пишет Express.

Внутри аэропорта заперто около 14 тысяч человек. Решение о закрытии было принято после того, как у сотрудника терминала подтвердили COVID-19. Всех работников аэропорта и пассажиров будут брать тест на новую коронавирусную инфекцию.

Лабораторию организуют на подземной парковке. До результатов тестирования всем находящимся внутри запрещено покидать территорию аэропорта.

Ранее ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны COVID-19 в Европе.

Видео: Youtube/Black Flag Media