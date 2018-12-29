"Пулково" рассказал о росте пассажиропотока в 2018 году

За последний год количество путешественников по России значительно выросло.

Петербургский аэропорт "Пулково" за 2018 год обслужил рекордное число пассажиров. Количество клиентов на 12,4 процента опережает показатели 2017 года. Известно, что воздушным воротам удалось принять 18,1 миллиона человек. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Также специалисты уточнили, что зафиксирован подъем внутренних передвижений по стране на 10,8 процента. Данным способом воспользовалось около 11 миллионов человек.

В общем счете через "Пулково" полеты и посадки производились 165,4 тысячи раз. Самый загруженный день - 11 июля, когда в Северной столице завершился полуфинал Чемпионата мира по футболу. За одни сутки воздушная гавань приняла более 74,6 тысяч пассажиров, что стало абсолютным рекордом для аэропорта.

Напомним, что в ГУП "ТЭК СПб" собрали за 2018 год более 2 млрд долгов.

Фото: Piter.tv