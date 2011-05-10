Аэропорт Пулково обслужил более 10 млн пассажиров с начала года

Таким образом, аэропорт Петербурга сохраняет за собой второе место в России по общему пассажиропотоку.

В июле количество людей, летающих через Пулково, превысило 10 млн с начала 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта в среду, 9 августа.

Всего за прошлый месяц воздушная гавань обслужила 2,3 млн пассажиров, что оказалось на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Таким образом, Пулково сохраняет за собой второе место в России по общему пассажиропотоку.

Самыми популярными направлениями внутри страны стали Москва, Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, а за ее пределами – Анталья, Стамбул, Ереван, Минск и Дубай.

Ранее мы сообщали о том, что в Пулково заработала новая схема подачи такси.

Фото: Piter.TV