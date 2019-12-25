"Аэрофлот" вновь стал официальным авиаперевозчиком ПМЭФ-2021

Часть рейсов по маршруту "Москва - Петербург" будут осуществляться на современном дальнемагистральном самолете Airbus A350.

В этом году авиакомпания "Аэрофлот" вновь стала официальным авиаперевозчиком Петербургского международного экономического форума. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Генеральный директор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов отметил, что ПМЭФ - важное деловое событие этого года. Работа на мероприятии, по словам директора, - отличная возможность обменяться опытом, а также разработать новые подходы и эффективные решения.

Заместитель директора, директор по организации сервисов Фонда Росконгресс Екатерина Ракчеева заявила, что данное сотрудничество крайне эффективно в условиях всемирной пандемии по коронавирусу.

Так, в дни проведения форума часть рейсов по маршруту "Москва - Петербург" будут осуществляться на современном дальнемагистральном самолете Airbus A350.

Ранее мы писали, что сотрудников ПМЭФ обязали ежедневно сдавать тест на COVID-19.

Фото: Piter.tv