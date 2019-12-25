Сотрудников ПМЭФ обязали ежедневно сдавать тест на COVID-19

Уже начиная с завтрашнего дня (13 мая) все сотрудники перед посещением площадки будут сдавать ПЦР-тест.

Все сотрудники и водители, работающие на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), должны будут ежедневно сдавать тест на коронавирус перед посещением площадки. Об этом сообщил фонд "Росконгресс".

Уже начиная с завтрашнего дня (13 мая) все сотрудники перед посещением площадки будут сдавать ПЦР-тест. Сделать это можно только в специально аккредитованных медицинских пунктах. Без отрицательного результата пропуска сотрудников на форум не активируются.

ПМЭФ-2021 пройдет в петербургском КВЦ "Экспофорум" со 2 по 5 июня.

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Фото: Piter.tv