Адвокаты Константина Котова подали жалобу в КС

Они хотят признать статью 212.1 УК РФ неконституционной.

Адвокаты Константина Котова подали жалобу в Конституционный суд. Ранее мужчину осудили за неоднократное нарушение порядка проведения митингов. Активисту назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на юристов.

Мы просим признать статью 212.1 УК РФ неконституционной заявили защитники

Это связано с тем, что по делу Ильдара Дадина КС призвал не использовать эту статью по формальными основаниям. Для ее использования недостаточно трех правонарушений, совершенных за 180 дней. Оно назначается, когда нарушение повлекло за собой утрату мероприятием мирного характера, вред ценностям. Однако изменения так и не были внесены в законодательство, хотя в 2017 году КС заявил, что ответственность должна быть адекватна общественной опасности.

Во время большой пресс-конференции Владимира Путина президент пообещал изучить вопрос.

Ранее Piter.tv писал о том, что Бронзит прокомментировал попадание его мультфильма в шорт-лист "Оскара".