Петербургский адвокат пытался получить от клиента взятку, чтобы "передать судье"

Полиция задержала нечистого на руку адвоката, пытавшегося получить взятку.

Полиция Петербурга возбудило уголовное дело в отношении 38-летнего адвоката, который пытался уговорить клиента дать взятку должностному лицу. При этом, злоумышленник обещал самостоятельно договориться и взять процент за свои услуги. В отношении юриста возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, адвокат представлял интересы пьяного водителя, который угнал автоприцеп. Обвиняемого отпустили под подписку о невыезде. Юрист решил “нагреть” клиента. Он рассказал мужчине, что ему собираются изменить меру пресечения на арест. За то, чтобы “отмазаться” от этого,защитник интересов предложил дать взятку. Он даже огласил прайс: 200 тысяч рублей. Однако, обмануть человека не удалось. Заподозрив неладное, тот пошел в полицию. В результате мошенника задержали поличным. Во время передачи наличных денег в конверте, в помещение ворвались оперативники.