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Адвокат назвала введение штрафов за оскорбление женщин противоречием Конституции
Сегодня, 11:16
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Адвокат назвала введение штрафов за оскорбление женщин противоречием Конституции

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Эксперт считает данную идею депутатов шуткой, которая не достойна законодательной инициативы.

Адвокат Мария Ярмуш назвала введение штрафов за оскорбление женщин противоречием Конституции РФ. Об этом она заявила в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировала законопроект об оскорблении чиновниками чувств женщин, который был внесен в Госдуму. За подобные действия нарушителям будет светить штраф в 100 тысяч рублей. Ярмуш считает данную идею депутатов шуткой, которая не достойна законодательной инициативы. Адвокат отметила, что по Конституции мужчины и женщины равны, а любые проявления дискриминации могут оскорбить обе стороны.

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Фото: Piter.tv

Теги: адвокат, конституция россии, оскорбление, штрафы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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