Адвокат назвала введение штрафов за оскорбление женщин противоречием Конституции

Эксперт считает данную идею депутатов шуткой, которая не достойна законодательной инициативы.

Адвокат Мария Ярмуш назвала введение штрафов за оскорбление женщин противоречием Конституции РФ. Об этом она заявила в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировала законопроект об оскорблении чиновниками чувств женщин, который был внесен в Госдуму. За подобные действия нарушителям будет светить штраф в 100 тысяч рублей. Ярмуш считает данную идею депутатов шуткой, которая не достойна законодательной инициативы. Адвокат отметила, что по Конституции мужчины и женщины равны, а любые проявления дискриминации могут оскорбить обе стороны.

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Фото: Piter.tv