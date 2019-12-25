Адвокат назвала введение штрафов за оскорбление женщин противоречием Конституции

Адвокат Мария Ярмуш назвала введение штрафов за оскорбление женщин противоречием Конституции РФ. Об этом она заявила в интервью телеканалу "360".
Эксперт прокомментировала законопроект об оскорблении чиновниками чувств женщин, который был внесен в Госдуму. За подобные действия нарушителям будет светить штраф в 100 тысяч рублей. Ярмуш считает данную идею депутатов шуткой, которая не достойна законодательной инициативы. Адвокат отметила, что по Конституции мужчины и женщины равны, а любые проявления дискриминации могут оскорбить обе стороны.
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Фото: Piter.tv
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