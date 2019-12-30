Адвокат историка Соколова не подтвердил информацию о вменяемости подзащитного

Защита будет просить о повторной экспертизе.

Во вторник, 28 января, адвокат историка Олега Соколова не подтвердил информацию о вменяемости подзащитного. Об этом Александр Почуев сообщил корреспонденту Piter.TV.

Александр Почуев заявил, что защита будет просить о повторной экспертизе.

Напоним, что сегодня проведенная в Москве экспертиза признала историка Олега Соколова психически здоровым. Доцент не имеет и не имел ни слабоумия, ни психического расстройства, ни болезненного состояния психики.

Напомним, по версии следствия, в ночь на 8 ноября историк попытался задушить свою возлюбленную Анастасию Ещенко, затем несколько раз выстрелил в неё из обреза и расчленил. Фрагменты тела он скидывал в Мойку.

Ранее мы сообщали о том, что в Госдуме предложили лишать преступников гонораров за мемуары из-за инцидента с историком Соколовым.

Фото:Piter.TV