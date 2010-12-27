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Адвокат: бывший доцент СПбГУ Соколов находится в одной камере с рецидивистом
Сегодня, 19:38
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Адвокат: бывший доцент СПбГУ Соколов находится в одной камере с рецидивистом

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Историк пробудет в заключении до 8 января 2020 года.

Бывшего доцента СПбГУ, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки, поместили в одну камеру вместе с рецидивистом. Об этом сообщил адвокат подсудимого Александр Почуев. 

Защитник отметил, что "сосед" не представляет опасности для Олега Соколова. Накануне историк попросил принести ему в СИЗО очки и книги для занятия "научной деятельностью". На данный момент мужчина не знает, что его уволили из СПбГУ. 

Напомним, Олега Соколова заключили под стражу до 8 января 2020 года по обвинению в убийстве Анастасии Ещенко. Сегодня, 16 ноября, историка в сопровождении правоохранителей заметили на набережной реки Мойки, там проводился следственный эксперимент. 

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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