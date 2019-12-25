Адвокат Соколова объяснил, почему взялся за дело жены Картрайта

Лукьянов пояснил, что не специализируется по делам с расчленением.

Во вторник, 4 августа, адвокат Сергей Лукьянов, который защищает историка Олега Соколова рассказал изданию "Газета.RU", почему взялся за дело жены Энди Картрайта. Ее обвиняют в жестоком убийстве супруга.

Лукьянов уточнил, что дела ведутся параллельно: к нему обратились за помощью, было заключено соглашение. Адвокат отметил, что не специализируется по делам с расчленением, просто "так совпало". За защиту жены Энди Картрайта Лукьянов взялся бы и при других обстоятельствах. Специалист поделился, что дела находят его сами: недавно попадались экономические случаи.

Ранее мы писали, что любовница Картрайта дала показания против жены погибшего.

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