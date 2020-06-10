Адвокат Ефремова прокомментировала слова актёра о договоренности с СК

Шаргородская попросила "относиться лояльнее" к словам российского актёра.

Адвокат Ефремова Елизавета Шаргородская прокомментировала слова актёра о договоренности с СК.

Представитель заслуженного артиста объяснила слова Михаила Ефремова во время заседания суда по мере пресечения. Некоторые СМИ писали о том, что российский актёр заявил следующее:

Мы уже договорились со Следственным комитетом, что я не буду возражать против домашнего ареста. - Михаил Ефремов, виновник смертельного ДТП

Затем Шаргородская заявила, что больше никаких комментариев они давать не собираются. Адвокат уточнила, что следствию нужно "свободно и спокойно со всем разобраться".

Напомним, что смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в понедельник, 8 июня. Он выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в Lada, за рулем которой был курьер. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Ефремов отделался лёгкими травмами и был задержан сотрудниками полиции.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что адвокаты Ефремова решили больше не общаться с прессой.