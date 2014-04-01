Петербуржцам рассказали, где будут работать комплексы видеофиксации с 25 по 30 сентября

Опубликованы адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 25 по 30 сентября.

Места дислокации комплексов определяются Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В период с 25 по 30 сентября мобильные комплексы будут действовать на различных участках города и области, подверженных повышенной опасности из-за скоростных нарушений.

Так, например, автомобилистам стоит быть внимательнее на Витебском проспекте, Киевском шоссе, Приморском шоссе и так далее. Весь список можно посмотреть на сайте Городского мониторингового центра.

Ранее сообщалось, что петербургские полицейские с погоней и стрельбой задержали пьяного водителя.

Фото: Piter.TV