Администрация Выборгского района продолжает принимать население

На этой неделе состоялся очередной прием. Его провел председатель КУМИГ Сергей Колмак.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству (КУМИГ) администрации Выборгского района регулярно проводит прием граждан по личным вопросам. На этой неделе состоялся очередной прием. Его провел председатель комитета Сергей Колмак. Для повышения оперативности рассмотрения обращений от населения в приеме также приняли участие руководители всех отделов КУМИГ. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Вопросы, с которыми обратились местные жители, касались перераспределения земельных участков, проведения муниципального земельного контроля, а также предоставления в аренду муниципального имущества. Гражданам были даны разъяснения в соответствии с действующим законодательством, приняты в работу письменные обращения.

Прием граждан по личным вопросам КУМИГ администрации Выборгского района проводит ежемесячно, по предварительной записи. Официальный портал КУМИГ администрации Выборгского района.

Ранее Валерий Савинов провел прием граждан по личным вопросам.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО