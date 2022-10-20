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Администрация США обсуждает с Конгрессом продолжение поддержки Украины

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Ведант Пател рассказал о том, как Госдеп будет контактировать с законодателями после выборов в Конгресс 8 ноября.

Администрация США обсуждает с Конгрессом страны и лидерами демократического большинства и республиканского меньшинства продолжение поддержки Украины.Соответствующее заявление заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Таким образом чиновник ответил на вопрос одного из корреспондентов о возможном
 сокращения помощи киевскому режиму в том случае, если представители республиканской партии победят на выборах в Конгресс, которые запланированы на 8 ноября.

Не буду говорить о деталях процесса, но мы обсуждаем с Конгрессом ряд вопросов в сфере внешней политики и национальной безопасности, с представителями как большинства, так и меньшинства.

Ведант Пател, зампресс-секретаря 

Чиновник добавил, что американский лидер Джо Байден и государственный секретарь Энтони Блинкен говорили о том, что международные обязательства перед партнерами из Киева неоколебимы и являются "железными". Ведант Пател пояснил, что американская администрация продолжают предпринимать шаги и делать все, что необходимо для обеспечения защиты Украины.

В США заявили, что введение военного положения в регионах РФ не меняет позицию по Украине.


Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: ведант пател, военная помощь, госдеп, конгресс
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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