В США заявили, что введение военного положения в регионах РФ не меняет позицию по Украине

Ведант Пател оценил решение Кремля объявить определенные режимы в регионах страны.

В США заявили, что введение военного положения в четырех новых регионах России не меняет позицию Запада по Украине. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Пател. Таким образом чиновник ответил на вопрос о том, как власти США будут реагировать на введение военного положения российским руководством на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Вне зависимости от того, что говорит или делает Кремль, посредством письменных указов или иными методами, Крым, Донецк, Херсон, Луганск и Запорожье являются суверенными украинскими территориями. Любые претензии России на эти территории являются незаконными. Ведант Пател, зампресс-секретаря Госдепа США

Напомним, что российский лидер Владимир Путин 19 октября подписал указ о введении военного положения в четырех новых регионах России. Средний уровень угрозы заявлен Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе. Также уровень повышенной готовности объявлен в других регионах Центрального и Южного федеральных округов.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State