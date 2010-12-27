Администрация Петроградского района ответила на ситуацию с брошенными в садике документами

Дело не оставили без внимания.

Сегодня утром Piter.TV рассказал о находке в заброшенном детском саду на улице Лизы Чайкиной. Наши корреспонденты обнаружили в пустом здании кипы документов с личными данными детей и их родителей. В свободном доступе лежали адреса, свидетельства о рождении и усыновлении и паспортная информация.

Филиал садика №93 уже переехал на улицу Глухую Зеленина, однако переехали туда, видимо, только маленькие подопечные.

Пресс-служба администрации Петроградского района отреагировала на журналистскую находку. Представители местных властей заявили, что по поводу ситуации проводится служебная проверка.

Здание, по словам пресс-службы, передали Академии танца Бориса Эйфмана.

"В многочисленных сообщениях в сети значится, что документы нашли журналисты Piter.TV. Открытым остается вопрос: что делали журналисты в закрытом и огороженном здании, вход в которое запрещен собственником. Для желающих продолжить дискуссию в духе "пролезть может каждый" приведем цитату: "В заброшенном здании была обнаружена наклейка, согласно которой помещение охраняется отделением вневедомственной охраны. Однако внутри охранников не было", - передает Piter.TV. Таким образом, коллеги из этого СМИ считают, что если охранник не стоит непосредственно рядом с возможным местом правонарушения, то это и не правонарушение вовсе?", – написали представители администрации в своем посте ВКонтакте.

Piter.TV продолжает следить за развитием событий. В скором времени на нашем сайте будет опубликован расширенный видеорепортаж.

Фото: Piter.TV